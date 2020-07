PSG - Pour Mitchel Bakker, Kylian Mbappé a été victime d'une agression

Vendredi soir, au Stade de France, le Paris Saint-Germain a remporté sa treizième Coupe de France en dominant l'AS Saint-Etienne (1-0, résumé et notes), mais a perdu Kylian Mbappé, sur blessure, suite à un tacle non maîtrisé de Loïc Perrin, l'emblématique défenseur central et capitaine des Verts. Un geste que ne comprend pas Mitchel Bakker, le jeune (20 ans) latéral gauche parisien.

"C'était vraiment une attaque contre Mbappé. Ce tacle n'avait aucun sens", a estimé le joueur néerlandais dans les colonnes du Telegraaf. L'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam espère désormais que l'absence du numéro 7 des Rouge-et-Bleu ne durera pas trop : "J'espère qu'il sera de nouveau en forme bientôt", a-t-il conclu. Pour cela, il faudra vraisemblablement attendre trois bonnes semaines.