PSG - Pour Tuchel, l'anniversaire de Neymar donne une mauvaise image

Entre l'anniversaire de Neymar, qui s'est déroulé hier soir, et son altercation avec Kylian Mbappé samedi, Thomas Tuchel n'a pas tenu la conférence de presse la plus plaisante de son passage au Paris Saint-Germain. L'entraîneur du PSG est revenu sur la petite fête de son numéro 10 parisien et n'a pas changé de discours depuis ce week-end. Cette soirée le gêne puisqu'elle donne une mauvaise image du PSG. "Vous savez bien que je protège toujours mes joueurs. J'ai beaucoup de raisons de faire ça car j'ai beaucoup de confiance et que j'aime beaucoup mon équipe. Mais avec la fête hier, j'accepte que c'est un peu difficile de les protéger. Mais le contexte est un peu plus grand que seulement dire noir ou blanc.(...) Est ce que c'est la meilleure chose pour préparer un match ? Clairement non. Si c'est la pire chose qui peut arriver ? Non plus" explique Tuchel. "C'est dommage mais on donne des chances de parler mal de nous et c'est dommage car c'est une équipe forte et avec un bon état d'esprit, avec une mentalité très très fort. On doit s'adapter, mais pas en laissant des joueurs sur le banc car ils ont fait un anniversaire. Ce n'est pas possible".

Si Tuchel balaie l'idée d'une crise, il n'a pas voulu s'afficher à l'anniversaire de son joueur. "Il n'y a pas une crise, je ne suis pas énervé personnellement, je suis l'entraîneur, ce sont des joueurs top et on a besoin d'eux pour gagner des matchs difficiles, des matchs tous les trois jours (...). On doit être calme, hier j'ai décidé de ne pas être là c'est mon choix. Ce n'est pas personnellement contre Ney, mais un choix comme entraîneur. Je suis entraîneur du PSG, pour l'équipe, pour un staff, et c'était la meilleure chose à mon avis cette année de ne pas être là"