PSG - Pourquoi Allegri n'a pas signé

Alors que le poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain devrait être occupé par Mauricio Pochettino après l'annonce officielle du départ de Thomas Tuchel, cette casquette aurait pu revenir à Massimiliano Allegri. Libre depuis la fin de son aventure avec la Juventus, l'Italien a longuement été dans la course, mais s'est finalement fait devancer par l'ancien coach de Tottenham. Plusieurs raisons auraient joué en sa défaveur selon Le Parisien.

Premièrement, le vestiaire parisien et plus particulièrement les cadres n'étaient pas emballés à l'idée d'être dirigés par Allegri et estimaient que ce dernier n'aurait pas été une plus-value pour le club. De plus, le transalpin demandait un salaire de 12 millions d'euros annuels, un chiffre bien supérieur aux 7,5 millions d'euros touchés par Thomas Tuchel. L'addition de ces deux éléments auraient donc fait pencher les dirigeants parisiens à choisir Pochettino plutôt qu'Allegri.