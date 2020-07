PSG - Pourquoi Paris vise un mercato made in France

Le PSG pourrait se tourner vers le recrutement de joueurs français cet été, afin de répondre aux demandes de l'UEFA pour la liste en Ligue des Champions.

Cet été, le Paris Saint-Germain pourrait bien se tourner vers le Made In France. Comme le rapporte L'Equipe ce soir, le club de la capitale devrait se pencher sur le marché des joueurs français durant le mercato estival. Commandée directement par Doha, cette mission confiée à Leonardo a évidemment un lien avec les obligations du PSG pour la LDC. En effet, l'UEFA impose aux clubs d'inscrire, sur sa liste européenne, 4 joueurs formés au club et 4 joueurs formés au pays. Et si un club est dans l'impossibilité de répondre à ces critères, les places pour les autres joueurs sont impactées. Ainsi, cette saison, Paris a du sacrifier une place (celle de Bulka) pour l'enregistrement de sa liste.

L'an prochain, le PSG peut déjà compter sur trois joueurs formés au PSG : Presnel Kimpembe, Colin Dagba et Kylian Mbappé. L'attaquant de 21 ans, auparavant considéré comme formé à Monaco, est désormais perçu comme un joueur issu de la formation parisienne par l'UEFA puisqu'il achève sa troisième saison complète avec le club de la capitale. On imagine, facilement, que Tanguy Kouassi aurait pu devenir le quatrième joueur issu du centre de formation mais le défenseur a finalement décidé de rejoindre le Bayern Munich. Trois autres joueurs de l'effectif sont formés en France : Abdou Diallo, Layvin Kurzawa, qui vient de prolonger jusqu'en 2024, et Idrissa Gueye.

C'est ainsi que les pistes parisiennes déjà annoncées pour le mercato sonnent très françaises. En effet, Boubacar Kamara, formé à l'OM et âgé de 20 ans, a été annoncé dans le viseur du PSG, tout comme Ismaël Bennacer (formé à Arles-Avignon, 22 ans) et Tanguy Ndombélé (formé à Guingamp et Amiens, 23 ans) au milieu de terrain. Le PSG a aussi été cité parmi les prétendants d'Houssem Aouar (formé à Lyon, 22 ans) selon d'autres sources. L'Equipe conclut en expliquant que d'autres pistes, qui n'ont pas filtrées, sont aussi étudiées par Paris ces derniers temps. Quoi qu'il en soit, le PSG devrait s'activer dès le mois d'août pour ses recrues !