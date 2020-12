PSG - Près d'un mois d'absence pour Kimpembe, Mbappé incertain pour Strasbourg

Dix joueurs du Paris Saint-Germain sont forfaits pour la réception du RC Strasbourg Alsace, prévue demain soir à l'occasion de la 17ème journée de Ligue 1. Kylian Mbappé est, lui, incertain.

À la veille de son dernier match de l'année civile 2020, face au Racing Club Strasbourg Alsace, mercredi soir (21 heures, Parc des Princes) dans le cadre de la 17ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'est fendu d'un très long communiqué médical. Dans celui-ci, les Rouge-et-Bleu annoncent que Kylian Mbappé, leur attaquant, "en délicatesse avec (ses) adducteurs gauches" depuis le match contre Lorient (2-0) le 16 décembre dernier, est incertain pour la réception des Bleu-et-Blanc, pour laquelle dix joueurs sont forfaits.

Un mois d'absence pour Presnel Kimpembe

En effet, dans son communiqué, le PSG a également donné des nouvelles de ses trois joueurs blessés sur la pelouse du Lille OSC dimanche soir (0-0). Presnel Kimpembe est blessé aux ischio-jambiers et son absence est évaluée à trois ou quatre semaines. Idem pour Layvin Kurzawa, qui devrait être éloigné des terrains entre deux et trois semaines. Alessandro Florenzi souffre, quant à lui, d'une entorse de la cheville gauche et son retour à la compétition sera précisé dans les prochains jours mais tout porte à croire que le latéral droit transalpin manquera environ trois semaines.

Retour en janvier pour Neymar

Par ailleurs, Leandro Paredes souffre de la hanche droite et ne sera pas disponible non plus pour la venue des Alsaciens dans la capitale. Danilo Pereira présente de son côté une lésion haute des ischio-jambiers et "sera de retour à la compétition en janvier". Neymar, touché à une cheville gauche contre l'OL (0-1) le 13 décembre dernier, "poursuit ses soins" et "son retour à la compétition est envisagé en janvier". Pablo Sarabia (ischio-jambiers) a repris avec le groupe en début de semaine, Mauro Icardi (adducteurs) et Abdou Diallo (ischio-jambiers) reprendront eux après la trêve. Enfin, Juan Bernat (genou) continue sa rééducation.