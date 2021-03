PSG - Presnel Kimpembe : "Gagner les dix derniers matchs ? Une obligation"

Alors que la presse parisienne évoquait un "pacte" des joueurs du PSG pour remporter les 11 derniers matchs de Ligue 1 et célébrer un nouveau titre de champion, Presnel Kimpembe s'est montré beaucoup plus catégorique. Le défenseur parisien ne veut pas parler de pacte, mais d'obligation, comme il l'a fait savoir au micro de Canal+ après la victoire à Bordeaux.

"Ce n’est pas un pacte, c’est une obligation. On est tous conscients de ce qu’il faut faire. Comme le coach (Mauricio Pochettino, ndlr) l’a dit, si on gagne tous nos matchs, on est champions. On sait ce qu’il nous reste à faire. Le destin est entre nos mains" a-t-il lâché.