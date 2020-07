PSG - Presnel Kimpembe analyse l'Atalanta

À quelques jours de la finale de la Coupe de la Ligue face à Lyon et du quart de finale de LDC face à l'Atalanta, Presnel Kimpembe s'est confié en longueur à RMC Sport. Le défenseur de 24 ans (bientôt 25) en a profité pour analyser le prochain adversaire en coupe d'Europe. “C’est une équipe qui n’a pas l’habitude d’être là (ndlr. première participation en phase finale de la Ligue des champions), mais ils n’ont pas fait une saison comme ça par hasard. Cela reste, tout de même une grosse équipe, avec un pouvoir offensif très puissant. On le sait, on en est conscients. Après, ça va être un match engagé. J’espère un beau match. C’est une équipe qu’on ne va surtout pas sous-estimer".

Selon le défenseur parisien, le fait de changer de format avec des matchs à élimination directe "ne change rien". "Après, c’est sûr qu’il va falloir rentrer dedans directement parce qu’on n’aura pas de seconde chance. Il n’y aura pas d’excuses, zéro excuses. On est revenus à l’entrainement depuis le 22 juin. On a travaillé pour ça. On espère être tous prêts pour le match mais on n’aura pas d’excuses sur le plan physique. On travaille bien à l’entraînement. Tout se passe bien".