PSG - Presnel Kimpembe incertain avant le Classique

Touché par une vague d'absence liée à la contamination de sept joueurs au coronavirus (Neymar, Mbappé, Paredes, Di Maria, Icardi, Navas, Marquinhos), mais aussi de la blessure récente de Julian Draxler à l'adducteur, le Paris Saint-Germain pourrait subir un nouveau coup dur. D'après RMC, Presnel Kimpembe (25 ans), aligné dans la défense francilienne hier lors de la défaite à Lens (1-0), serait touché à la cheville.

Si Neymar était présent à l'entraînement ce matin et devrait retrouver les pelouses, le défenseur central français pourrait manquer le choc contre l'Olympique de Marseille dimanche au Parc des Princes. Alors que Angel Di Maria et Marquinhos sont toujours confiants pour espérer revenir à temps, le champion du monde aurait quant à lui une chance de renoncer au Classique. Ce serait une déception énorme et un nouveau coup dur énorme pour le club de la capitale.