PSG - Quand Ibrahimovic faisait du zèle avec Alec Georgen

Formé au PSG, dont il était l'un des plus grands espoirs avant de connaître des blessures à répétition qui ont plombé son début de carrière, Alec Georgen évolue désormais à Avranches, pensionnaire de National à la lutte pour la montée en L2. Dans un entretien avec Foot Mercato, le jeune latéral droit (21 ans) s'est confié sur son passage au Camp des Loges, notamment marqué par une sérieuse incartade avec un certain Zlatan Ibrahimovic.

Alors qu'il effectuait les séances d'entraînement avec les pros, Georgen a essuyé une vive remontrance de l'attaquant suédois après avoir outrepassé les consignes d'un jeu à thème. "Une fois, lors d’un exercice je fais deux touches au lieu de trois. Du coup, deux fois, le jeu s’arrête et Zlatan me reprend, mais sévèrement. En fronçant les sourcils et en me regardant de bas en haut (rires). Quand on a 16 ans, que l’on vient d’arriver chez les pros et que Zlatan te reprend comme ça et qu’après il te regarde de travers… C’est impressionnant", confie-il. "Il me dit quelque chose comme : 'Petit, c’est pas deux touches mais trois.' Et il compte en même temps sur ses doigts. Tout ça avec sa grosse voix, son sourcil levé et en me fixant de bas en haut. Puis il est parti en me regardant un peu de côté."