PSG - Quatre forfaits pour le déplacement à Monaco, Neymar encore incertain

A 24 heures du déplacement à Monaco, le PSG a fait un point médical sur l'infirmerie. Le club de la capitale a déjà validé les forfaits de 4 joueurs : Verratti, Draxler, Gueye et Icardi. En ce qui concerne Neymar, le Brésilien "a poursuivi les soins et son entraînement individuel ces derniers jours comme prévu". Il "devrait reprendre l’entraînement collectif aujourd’hui". Moise Kean est aussi attendu à l'entraînement aujourd'hui : "Moise Kean, dont l’évolution suite à la contusion du genou est favorable, reprendra l’entraînement complet aujourd’hui".

Tuchel, en conférence de presse, en a dit plus sur l'état de santé de Neymar, mais aussi celui de Mbappé, qui a rejoué avec la France mardi. "Kylian se sent bien, il a fait tout l'entraînement. Il devrait jouer demain. Pour Ney, il a commencé l'entraînement hier avec nous, mais seulement la première partie. On veut accélérer aujourd'hui et faire un peu plus. J'ai confiance qu'il peut peut-être joué quelques minutes demain."