PSG - Que devient Jesé ?

Encore sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2021, Jesé s'entraîne seul, loin de la capitale. L'attaquant parisien aura un rendez-vous avec la direction parisienne pour trouver une porte de sortie. Une rupture de contrat n'est pas à exclure.

Prêté cette saison au Sporting Portugal, Jesé Rodriguez (27 ans) n'a clairement pas fait l'unanimité du côté de Lisbonne. Auteur d'un seul but en 17 matchs avec les Vert-et-Blanc, l'Espagnol a appris que son prêt était résilié pendant la période de confinement. Et alors qu'on s'attendait à le voir au Camp des Loges pour la reprise, l'ancien du Real Madrid manque à l'appel. Pourtant, depuis quelques jours maintenant, l'attaquant montre ses grosses séances quotidiennes pour maintenir la forme sur les réseaux sociaux. On peut l'observer faire un footing en montée, travailler son gainage, pousser un gros tapis de gymnastique. Bref, Jesé veut montrer qu'il s'entretien.

S'il n'est pas en France, le joueur, sous contrat jusqu'en juin 2021 avec Paris, devrait être de retour au Camp des Loges lorsque la saison 2019-2020 sera officiellement terminée, soit le 23 août (date de la finale de la LDC) au plus tard. En ce qui concerne son avenir, l'Espagnol est toujours dans le flou et Leonardo va devoir se montrer ingénieux pour trouver une nouvelle porte de sortie au joueur, recruté 25 millions en juillet 2016.

Entre ses prêts ratés (Las Palmas, Betis Séville, Stoke City, Sporting Portugal) et son coût assez élevé pour le club de la capitale (7 millions annuels de salaire), Jesé doit rencontrer le PSG après la fin de la saison pour trouver une nouvelle destination. Toutes les options seront sur la table selon Le Parisien, que ce soit un nouveau prêt ou même une résiliation de contrat.