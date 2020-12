PSG - Rafinha a donné des nouvelles de Neymar après PSG-OL

Sorti sur blessure en pleurs et sur civière à la 90+5ème, Neymar Junior souffre de la cheville gauche et doit passer des examens ce lundi. Le Brésilien était forcément LE sujet principal de l'après match PSG-OL, éclipsant au second plan la défaite parisienne (0-1) au Parc des Princes.

Si Thomas Tuchel a expliqué qu'il ne pouvait pas donner de nouvelles de Neymar après la presse mais Rafinha s'est montré un poil plus rassurant au micro de PSG TV. "J’ai vu Neymar après le match, il était calme, serein. On va maintenant attendre les résultats des examens". Espérons pour le PSG que Neymar n'ait rien de grave.