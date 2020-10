PSG - Rafinha se confie sur ses premiers pas au PSG

Fraîchement arrivé du FC Barcelone, le Brésilien Rafinha (27 ans) s’est confié au site officiel du PSG à propos de son intégration au sein du groupe parisien. "L'ambiance à l'intérieur du vestiaire est très bonne, avec des joueurs qui se connaissent depuis des années. Je me suis bien adapté lors de ces premiers jours qui ont été très agréables car mes nouveaux coéquipiers m'ont très bien accueilli. Tout s'est passé très vite, et je dois remercier les joueurs et l'entraîneur de m'avoir expliqué comment le club fonctionne lors de ces premières semaines", a annoncé le milieu de terrain.

Le frère de Thiago Alcantara s'est également livré sur son adaptation au PSG, notamment sur le système proposé par le technicien allemand Thomas Tuchel, le 4-3-3. " C’est un système que je connais bien ! J’ai grandi en jouant en 4-3-3, je connais les mouvements que l’on doit faire lorsque l’on évolue dans ce système. J’ai donc pu m'adapter beaucoup plus facilement. Quand je prends l’espace, un coéquipier prend ma place, il faut donc bien communiquer. C’est important lorsque vous jouez au milieu dans cette formation. Il faut simplement un peu de temps d'adaptation pour mieux nous connaître. Avec une bonne communication, tout devient beaucoup plus facile", a confié l'ancien joueur du Barça.