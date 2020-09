PSG - Rai désigné meilleur joueur de l'histoire du club

Créé en 1970, le Paris Saint-Germain fête ses 50 ans d'existence cette saison. Pour cet anniversaire, un vote a été organisé pour désigner le meilleur joueur, le meilleur entraîneur, le meilleur "titi parisien", ainsi que le plus beau but de l'histoire du club. Les supporters, les anciens joueurs et les journalistes ont pu prendre part à ce vote. Rai (1993-1998) a été désigné meilleur joueur de l'histoire des Rouge-et-Bleu. Le champion du monde 1994 avec le Brésil devance Safet Susic et Ronaldinho, deuxième et troisième de ce classement. Zlatan Ibrahimovic, joueur de l'ère QSI le plus plébiscité, arrive à la quatrième place.

Carlo Ancelotti (décembre 2011-mai 2023), qui a remporté les premiers titres parisiens sous l'ère QSI, est, quant à lui, désigné meilleur entraîneur. Le technicien italien devance Laurent Blanc et Luis Fernandez. Ce dernier remporte justement le prix du "titi", comprenez le joueur formé au club le plus emblématique. Enfin, Pedro Miguel Pauleta a été honoré du plus beau but de l'histoire de la formation francilienne, pour son lob inscrit face à Fabien Barthez au Parc des Princes lors d'un Classique contre l'Olympique de Marseille en 2004.