PSG/Real - Mino Raiola donne une tendance nette pour le mercato d'Erling Haaland

Agent d'Erling Haaland, qui suscite de nombreuses convoitises à l'approche du mercato estival, Mino Raiola confie dans une interview à Marca qu'il n'imagine pas son poulain quitter Dortmund, six mois seulement après son arrivée dans la Ruhr en provenance de Salzburg.

"Il a encore beaucoup de marches à franchir. Il sera à Dortmund le temps qu'il faudra", explique d'abord le Néerlandais. "C'est vrai que c'est un joueur qui franchit les étapes plus vite qu'on pourrait le penser. Quand il a quitté Salzburg, c'était le bon moment, mais... je ne pense pas qu'il quittera Dortmund cet été." De quoi refroidir les ardeurs du Real Madrid et du PSG, désignés comme les plus sérieux prétendants du jeune attaquant norvégien (19 ans).