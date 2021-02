PSG - Renvoyé chez les U19, Kays Ruiz se dirige vers un départ

Kays Ruiz dispute probablement ses derniers mois avec le PSG. Le milieu offensif de 18 ans, déjà tout proche du départ l'an dernier, avait finalement intégré le groupe professionnel de manière régulière au mois de juin dernier pour le Final-8 de la LDC. L'ancien du Barça, arrivé à Paris en 2015, comptabilise même 7 apparitions en Ligue 1 sous les ordres de Thomas Tuchel cette saison. Mais ces dernières semaines, Ruiz a disparu des radars et a même été renvoyé en U19.

Et une raison pourrait l'expliquer. En effet, les discussions autour de sa prolongation de contrat, qui prend fin au mois de juin prochain, s'éternisent, la faute à un désaccord sur sa prime à la signature (comprise entre 1,5 et 2,5 millions d'euros) d'après L'Equipe. Pour RMC, Kays Ruiz n'est pas convaincu par la place accordée dans le projet parisien. Ainsi, ce dernier se dirige vers un départ à l'issue de la saison et risque de ne plus côtoyer le groupe professionnel...