PSG - Rien de grave pour Diallo et Thiago Silva

Pas épargné par les blessures lors de cette première moitié de saison, le Paris Saint-Germain a perdu Abdou Diallo et Thiago Silva sur blessures lors de la réception d'Amiens samedi soir (4-1, analyse et notes). Le premier est sorti en raison d'un soucis musculaire à la cuisse tandis que le second a reçu un coup à la cheville. Finalement, les deux blessures ne seraient pas très graves.

Selon les informations du Parisien, il s'agirait d'une légère déchirure pour l'ancien défenseur du Borussia Dortmund. Le média assure que les deux joueurs devraient être opérationnels pour la reprise de l'entraînement le 2 janvier prochain.