PSG - Riolo : 'Paredes est meilleur que Verratti'

Daniel Riolo attendait avec impatience le match retour contre Dortmund pour "boire du petit lait". Dans l'After Foot le consultant a affirmé que Paredes devait jouer à la place de Verratti, au milieu de terrain. "Je n'avais aucun doute et ça me donnera toujours raison, oui Paredes est meilleur, Paredes doit jouer" a-t-il déclaré avec insistance dans un premier temps. La complémentarité de l'argentin avec Gueye est l'argument principalement mis en avant, "surtout avec Gueye c'est beaucoup plus complémentaire, le ballon circulait plus vite. On n'avait pas les esbroufes techniques (...) quand on est à ce poste là il faut faire circuler plus vite". Riolo termine par vanter la malice de l'ancien joueur du Zénith, "il est assez malin et assez garce pour prendre moins de carton que l'autre alors qu'il met plus de coup".

