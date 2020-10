PSG - Rolland Courbis allume la gestion d'équipe de Tuchel

L'entraîneur du Paris Saint-Germain Thomas Tuchel, a réservé une surprise sur la composition des Parisiens pour la réception de Dijon (4-0) ce samedi en Ligue 1, en alignant Danilo Pereira (29 ans) en défense centrale et Marquinhos (26 ans) au milieu. Un choix incompréhensible pour Rolland Courbis.

Ligue 1 - 8e Journée Paris 4 - 02 - 0 Dijon M. Kean 3'

M. Kean 23'

K. Mbappe Lottin 82'

K. Mbappe Lottin 87'



"Je me mets à la place de Leonardo, il a dû frôler la cécité quand il a vu la feuille de match ! A vouloir à tout prix aligner Marquinhos au milieu, Thomas Tuchel va finir par faire jouer le kiné du PSG en défense centrale ! Même un muet aurait retrouvé la parole pour parler de ces drôles de choix. Tuchel a rajouté Danilo à la liste des milieux qui voient Marquinhos leur passer devant et qui se posent des questions sur ce qu’ils font là. Leonardo doit s’arracher les cheveux. Il imaginait sans doute qu’en laissant partir Thiago Silva, Marquinhos ne jouerait plus au milieu. J’ai l’impression que ce n’est pas comme ça que Tuchel voit les choses" , a pesté le consultant pour Le Parisien.