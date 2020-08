PSG - Rolland Courbis ne cache pas son inquiétude pour le PSG

Malgré deux nouveaux titres, obtenus après des victoires contre l'AS Saint-Etienne (1-0) et l'Olympique Lyonnais (0-0, 6-5 t.a.b.), respectivement en Coupe de France et en Coupe de la Ligue, le Paris Saint-Germain ne convainc pas depuis la reprise de la saison. À dix jours de retrouver la formation italienne de l'Atalanta Bergame à l'occasion des quarts de finale de la Ligue des Champions, l'inquiétude est de mise chez Rolland Courbis, le consultant de RMC Sport.

"Si on n'est pas inquiet là, quand le sera-t-on ? Je suis préoccupé", a indiqué l'ancien entraîneur sur les ondes. "Je me dis que les huit prochains jours vont peut-être permettre de récupérer Mbappé et cela serait une première énorme bonne nouvelle. Après, il faudra aussi que Thomas Tuchel, qui a un peu l'air énervé, démontre certaines inspirations dans ses choix tactiques. Depuis la sortie de Mbappé contre Saint-Etienne, on voit un PSG très moyen et en dessous de ses possibilités", a-t-il poursuivi, et de conclure sur une note un peu plus positive : "Cela ne veut pas non plus dire que l'Atalanta est le favori de ce match. Il faut quand même remettre les choses à leur place".