PSG - Ronaldo adoube Kylian Mbappé

Au cours d'un évènement commercial pour Banco Santander, Ronaldo, el Fenomeno, a évoqué le joueur qui lui ressemble le plus sur le circuit actuel. Et visiblement, R9 voit en Kylian Mbappé son parfait hériter. "Kylian Mbappé est le joueur qui me ressemble le plus, et c’est sûr que c’est celui que je signerai [si l’occasion se présentait]" a-t-il déclaré. Président du Real Valladolid, le double ballon d'Or risque d'avoir d'énormes difficultés à recruter le Parisien, qui est déjà évalué à plus de 250 millions d'euros.