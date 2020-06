PSG - Rothen indigné par le départ de Tanguy Kouassi

Jérôme Rothen, qui a porté le maillot du PSG de 2004 à 2010, a fait part de son indignation de voir des espoirs formés à Paris quitter le club soudainement. Après le très probable départ de Tanguy Kouassi (18 ans) pour le Bayern Munich, le consultant "ne comprend pas comment un joueur peut réagir de la sorte après avoir eu cette confiance tout au long de l’année de la part de l'entraîneur (Thomas Tuchel). Quelle excuse peut-il trouver ?" s'interroge-t-il dans l’After Foot de RMC.

Il juge le comportement de Kouassi à l'égard du club "purement scandaleux". Mais c'est également le cas pour d'autres joueurs formés au club de la capitale. "Je suis contre ce genre d’attitude. Il n'y a pas que lui, il y a (Adil) Aouchiche (également sur le départ) qui a beaucoup moins joué. Mais ces jeunes-là, ils doivent au PSG de rester. Quand tu as la chance de débuter professionnel dans un tel club, tu ne crois pas que tu lui dois quelque chose, alors qu’il t’offre un contrat professionnel, pour continuer ta progression ?" Selon lui, l’institution parisienne a également une part de responsabilité, et il estime qu'il y a "quelque chose à mettre en place dans la formation, pour que les jeunes s’identifient au PSG." Finalement, Rothen reproche un manque d'attachement au club : "c’est terrible ces mentalités-là, c’est ce qui me fait détester le foot chez ces jeunes, ils n'ont plus de rêves ces gosses, ni l'amour du maillot. Lui, il joue avec ce maillot comme il jouerait à Marseille, à Saint-Etienne ou à Lyon".