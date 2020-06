PSG - Rothen se paie Kurzawa et Meunier

Le PSG va-t-il devoir faire sans Thomas Meunier Layvin Kurzawa pour la fin de saison en Ligue des Champions ? Nos confrères de RMC Sport ont en effet affirmé ce vendredi après-midi, que les négociations pour une petite prolongation de contrat étaient particulièrement difficiles avec les deux joueurs. Jérôme Rothen, ancien joueur du club de la capitale et désormais consultant pour la chaîne de radio RMC a ainsi violemment fustigé la position des deux principaux intéressés : : "Je veux bien qu'ils soient déçus de ne pas être prolongés, ok, mais mets ça de côté. Oh les mecs, vous avez la chance de jouer un quart de finale de Ligue des Champions. La base, s'ils veulent gagner beaucoup d'argent, c'est de gagner les meilleurs titres, c'est de faire des campagnes européennes qui marquent l'histoire du football, d'un club", a-t-il déclaré lors de son émission hebdomadaire Rothen Régale. "C'est quand même ça l'objectif."

Il a ensuite poursuivi : "Et si Meunier et Kurzawa, à cause de leurs conneries, ils n'arrivent pas à prolonger parce qu'ils demandent plus d'argent pour les deux mois, et que le PSG – je lui souhaite – arrive en finale de Ligue des Champions et s'offre le titre, Kurzawa et Meunier ils auront fait leur petit caprice."