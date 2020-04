PSG - Saison terminée : la première réaction de Neymar

Même lorsqu'il est confiné, les moindres faits et gestes de Neymar sont épiés et la réaction du milieu offensif brésilien, après l'annonce du gouvernement français mardi, était forcément attendue. C'est via son compte Instagram qu'il a émis un premier ressenti : un simple émoji sous une photo de lui avec l'équipement du Paris St-Germain. Il faudra attendre un peu plus pour savoir plus précisément ce que le numéro 10 parisien pense de l'arrêt de la saison - la LFP doit encore acter cette décision jeudi.

Son président Nasser al-Khelaïfi s'est montré plus loquace hier soir, en émettant l'idée de "participer à la phase finale de la Ligue des Champions", prévue au mois d'août par l'UEFA, quitte à jouer "à l'étranger" s'il n'est pas possible de recevoir des matchs en France.