PSG - Sans Marquinhos face à Bordeaux, le point sur l'effectif parisien

C'est un Paris Saint-Germain encore décimé qui fera face aux Girondins de Bordeaux, samedi soir (21 heures, Parc des Princes), à l'occasion de la 12ème journée de Ligue 1. Pour cette affiche contre les Marine-et-Blanc, les Rouge-et-Bleu seront notamment privés des services de Marquinhos.

Le défenseur central et capitaine parisien est ménagé pendant 48 heures suite à une petite alerte aux adducteurs. Abdou Diallo (suspension), Thilo Kehrer (soins), Juan Bernat (rééducation) et Julian Draxler (reprise) manqueront également à l'appel. Idrissa Gueye et Mauro Icardi sont, eux, incertains.