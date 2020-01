PSG - Sans Navas ni Cavani à Lorient, le groupe de Paris

Pour le déplacement sur la pelouse du FC Lorient (Ligue 2), dimanche soir (20h55, Stade du Moustoir) dans le cadre des 16èmes de finale de la Coupe de France, Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a fait appel à un groupe de dix-neuf joueurs. Marquinhos, Thomas Meunier, Juan Bernat et Edinson Cavani sont en phase de reprise et non convoqués. Thilo Kehrer et Marco Verratti, aux soins, sont également indisponibles. Keylor Navas est, lui, laissé au repos.

LE GROUPE DU PSG

BULKA Marcin, CHOUPO-MOTING Eric Maxim, DAGBA Colin, DI MARIA Angel, DIALLO Abdou, DRAXLER Julian, GUEYE Idrissa, HERRERA Ander, ICARDI Mauro, INNOCENT Garissone, KIMPEMBE Presnel, KURZAWA Layvin, MBAPPÉ Kylian, MBE SOH Loïc, NEYMAR JR, PAREDES Leandro, RICO Sergio, SARABIA Pablo, THIAGO SILVA.