PSG - Sans Verratti ni Icardi à Dijon, le point médical du club

Le Paris Saint-Germain se déplacera sur la pelouse du Dijon FCO, samedi après-midi (17 heures, Stade Gaston-Gérard) dans le cadre de la 27ème journée de Ligue 1, sans sept joueurs. En plus des absents de longue date (Juan Bernat, Angel Di Maria, Neymar), les Rouge-et-Bleu devront faire sans Mauro Icardi et Marco Verratti. Le milieu de terrain italien, victime d'un choc au pied droit à l'entraînement jeudi, est ménagé, tandis que l'attaquant argentin est malade (gastro-entérite). En Bourgogne, les Parisiens seront aussi privés des services d'Alessandro Florenzi, qui souffre d'une petite lésion à l'adducteur droit, et de Leandro Paredes, suspendu. En revanche, Colin Dagba et Pablo Sarabia sont aptes pour ce match face à la lanterne rouge du championnat.