PSG - Sarabia clame son ambition européenne

Arrivé cet été au Paris Saint-Germain en provenance du FC Séville, le milieu Pablo Sarabia s'est imposé en quelques mois comme le joker offensif de son équipe. Très ambitieux, le joueur de 27 ans a une fois de plus affirmé, au cours d'un entretien avec Marca, l'importance pour son équipe de réussir le parcours en Ligue des Champions : On va faire en sorte que ce soit l’année du PSG en Champions League. Mais on serait dans l’erreur, en croyant qu’on va gagner les matchs avant de les jouer."

Il a ensuite poursuivi : "Notre prochaine finale, c’est Dortmund. On doit y aller pas après pas pour faire quelque chose de grand." Pour rappel, le club de la capitale qui a réussi une phase de groupe quasi parfaite, n'a pas dépassé le stade des huitièmes de finale depuis près de trois ans. Les coéquipiers de Neymar et Mbappe seront opposés à ce stade de la compétition au Borussia Dortmund dont le match aller se jouera la 18 février prochain.