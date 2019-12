PSG - Sarabia décrit son super coéquipier Mbappé

Passé par la réserve du Real Madrid puis Getafe et le FC Séville, Pablo Sarabia (27 ans) a franchi un cap en rejoignant le Paris Saint-Germain cet été. Dans un long entretien accordé à l'agence Europa Press, le milieu de terrain offensif (14 matches en Ligue 1 cette saison, 1 but) s'est exprimé, avec admiration, sur son jeune coéquipier Kylian Mbappé. Pour l'Espagnol, jouer aux côtés de l'international tricolore n'est pas chose compliquée.

"Il est très bon et c'est facile de s'entendre avec lui. Il faut juste savoir où lui mettre le ballon, il est si rapide qu'il a l'avantage sur les autres. C'est un joueur très professionnel. On connaît tous son accélération, sa vitesse et sa capacité à marquer. Il est clair que c'est un joueur fantastique et les chiffres nous disent à quel type de joueur on a affaire. Il arrivera à la hauteur de joueurs comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo s'il continue à progresser comme il le fait", a expliqué le numéro 19 des Rouge-et-Bleu.