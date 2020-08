PSG - Sarabia dit ce qu'il pense des supposées tensions entre le groupe et Thomas Tuchel

Il y a quelques jours, on pouvait lire dans les colonnes du Parisien que les méthodes de Thomas Tuchel commençaient à crisper certains au sein du groupe. Si la haie d'honneur de ses joueurs, à l'entraînement la semaine dernière, pour fêter ses 100 matchs sur le banc du PSG, avait de quoi dissiper toute forme de tension, au moins en apparence, Pablo Sarabia a tenu à réfuter ces informations, au cours d'un entretien avec RMC Sport. A en croire l'Espagnol, ces rumeurs sur les rapports entre Tuchel et son équipe sont autant de "tentatives de déstabilisation" du Paris St-Germain, à une semaine de son rendez-vous capital contre l'Atalanta en Ligue des Champions (quart de finale, le mercredi 12 août).

"Toutes les rumeurs et toutes les choses qui se disent, les problèmes entres les joueurs et l’entraîneur, ce sont des tentatives de déstabilisation", assure Sarabia. "Le match contre Dortmund, nos titres, notre domination en championnat sont des preuves que le groupe est uni. Pas seulement les joueurs, mais aussi le coach, le staff, nous allons tous dans la même direction. C’est ce que nous faisons. On a déjà gagné 4 titres sur 4 et on peut encore gagner la Ligue des champions. Il n’y a pas de visions différentes, nous allons tous dans la même direction."