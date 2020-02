PSG - Sarabia évoque son rôle au sein de l'effectif

Arrivé l'été dernier au paris Saint-Germain en provenance de Séville, Pablo Sarabia monte en puissance ces dernières semaines. Utilisé à 29 reprises toutes compétitions confondues cette saison, l'Espagnol a inscrit 10 buts et délivré 6 passes décisives. Présent en conférence de presse ce samedi à la veille du match contre Lyon, ce dernier est revenu sur son rôle au sein de l'effectif. Quand je suis arrivé ici, c'est vrai que j'ai essayé d'aider au maximum. Ce nombre de buts et passes décisives c'est plutôt bien. Le PSG est une équipe très compétitive sur toutes les lignes, surtout devant, donc j'essaie d'apporter le plus possible chaque fois qu'on fait appel à moi" a-t-il confié.

Interrogé ensuite sur l'image qu'il renvoie, l'ancien sévillan a de nouveau placé l'équipe avant son cas personnel. "J'essaie d'apporter le maximum à l'équipe depuis le premier jour. Chaque fois que c'est mon tour, je suis là. Je ne sais pas si c'est une bonne image ou pas. Je travaille et j'apporte à l'équipe, peu importe que ce soit devant à côté de Kylian ou légèrement derrière, au milieu."