PSG - Sarabia fait part de ses doutes pour la LDC

L'arrêt définitif de la saison 2019-2020 de Ligue 1, acté le 30 avril dernier, pourrait coûter cher au Paris Saint-Germain lorsqu'il retrouvera la Ligue des Champions dans quelques semaines. Pour Pablo Sarabia (28 ans, 36 matches joués toutes compétitions confondues cette saison, 14 buts), le milieu de terrain offensif des Rouge-et-Bleu, il ne fait aucun doute que son équipe sera pénalisée par cette donnée.

À lire aussi : Sagnol redoute "un énorme handicap" pour la LDC

"Ce choix nous handicape au niveau du rythme pour la Ligue des Champions. Il faudra retrouver le rythme. On doit tous reprendre le 22 juin. On aura un mois et demi de préparation, mais on arrivera en Ligue des Champions sans compétition", a indiqué l'international espagnol (3 sélections avec la Furia Roja, 1 but) pour Onda Cero.