PSG - Scolari donne son avis sur le futur de Neymar

Sélectionneur du Brésil entre 2012 et 2014, Luiz Felipe Scolari connaît bien Neymar. Désormais libre depuis la fin de son aventure à Palmeiras en septembre dernier, le technicien de 71 ans a donné son avis sur le futur de la star auriverde. D'après lui, 'Ney' doit absolument retourner au FC Barcelone s'il en a l'opportnité.

"À Neymar, je lui dirais aujourd'hui : retourne à Barcelone. Si l'occasion se présente, il pourra à nouveau être le meilleur du monde" a-t-il commenté au micro de Fox Sports. Depuis plusieurs semaines, le feuilleton entre Neymar et le Barça a repris de plus belle et le Brésilien fait régulièrement les gros titres dans la presse catalane.