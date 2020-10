PSG - Sept forfaits actés pour la réception de Dijon

Tombé lors de la 1ère journée de Ligue des Champions face à Manchester United (1-2) mardi soir, le Paris Saint-Germain sera attendu au tournant face au Dijon FCO, samedi soir (21 heures, Parc des Princes) pour ses retrouvailles avec la Ligue 1. Pour cette rencontre de la 8ème journée, les Rouge-et-Bleu seront privés de sept joueurs, minimum.

Thilo Kehrer, Marco Verratti, Leandro Paredes, Idrissa Gueye et Mauro Icardi sont forfaits. Layvin Kurzawa et Angel Di Maria sont suspendus. Keylor Navas et Alessandro Florenzi, qui "ne s'entraîneront pas aujourd'hui" dixit Thomas Tuchel, sont eux "incertains". L'entraîneur allemand prendra une décision au dernier moment concernant le portier costaricien et le latéral droit italien.