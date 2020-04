PSG - Serge Aurier veut revenir à Paris

Poussé dehors à l'été 2017 par la direction du PSG, après des casseroles et notamment un periscope où il a insulté Laurent Blanc un an plus tôt, Serge Aurier a rebondi à Tottenham où il tente, depuis 2 ans et demi, de s'installer comme un titulaire indiscutable. Interrogé par visio par nos confrères de Canal+ Sport Afrique, Serge Aurier a confié qu'il souhaitait terminer sa carrière au Parc des Princes.

"Revenir à Paris ? C'est même le projet. J'aimerais bien finir à Paris. C'est mon club de cœur. J'aurais bien voulu avoir beaucoup plus d'amour, que ce soit des journalistes ou du peuple parisien. J'ai l'impression d'avoir un sentiment d'inachevé. C'est mon club depuis tout petit, j'allais voir des matchs au Parc. C'était un rêve pour moi de venir à Paris et, pour moi, le rêve n'est pas terminé. Si je dois finir ma carrière à Paris, ce sera avec plaisir. J'aurais pu rester toute ma carrière à Paris, ça ne m'aurait pas dérangé" avoue Aurier, qui a grandi à Sevran en banlieue parisienne. "Quand tu joues dans ton club de cœur, tu n'as pas d'envies d'ailleurs ou de regrets. Il y a des joueurs qui ont presque fait toute leur carrière dans ce club parce que c'est l'amour. Ce n'est pas une question d'argent. J'ai toute ma famille à Paris, je suis Parisien, je ne peux pas rêver mieux. Après, aujourd'hui, je fais ma petite carrière ailleurs, j'essaie d'être le meilleur un peu partout. Je suis le PSG de loin, mais ça reste mon club et ça ne bougera pas".