PSG - Sergio Rico justifie son transfert

Sergio Rico ne boude pas son plaisir d'avoir pu prolonger son aventure parisienne. Prêté la saison dernière par le Séville FC, le gardien espagnol a été définitivement transféré au PSG, la semaine dernière, contre 6 millions d'euros. "Je suis très heureux, c'est une vraie fierté pour moi de continuer de jouer dans un club comme le Paris Saint-Germain et de côtoyer autant de grands joueurs", sourit Rico dans une interview relayée sur les médias du club. "Nous avons vécu une saison incroyable, et je suis vraiment enchanté de pouvoir continuer à aider l'équipe à atteindre ses objectifs."

"Je n'ai jamais caché mon bonheur d'être ici, et mon désir de poursuivre l'aventure", rappelle le joueur de 27 ans. "Nous avons discuté avec le club et Leonardo, j'ai une très bonne relation avec tout le monde au club, je m'entends très bien avec tous mes coéquipiers et les supporters m'ont toujours soutenu. Ce sont des choses qui comptent dans la vie d'un joueur, et ma famille se sent bien ici, c'est important pour moi." Rico devrait jouer le premier match de cette saison 2020-2021, jeudi à Lens (2e journée de L1), en raison de l'absence de Keylor Navas (covid-19).