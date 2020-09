PSG - Sergio Rico pas qualifié pour le match contre Lens !

Ce jeudi, le PSG se déplacera au Stade Bollaert avec une équipe très remaniée. En effet, à cause de 7 cas de contaminations au coronavirus dans son effectif, le club parisien devrait faire sans Neymar, Di Maria, Paredes, Navas, Mbappé, Marquinhos ou encore Icardi. Thomas Tuchel ne devrait pas pouvoir compter, non plus, sur Sergio Rico, qui a signé définitivement au PSG samedi. En effet, selon L'Equipe, le portier espagnol, deuxième gardien parisien depuis la saison passée, n'est pas qualifié pour la rencontre. Marcin Bulka ou Garisonne Innocent occuperont donc les cages parisiennes face aux Lensois.