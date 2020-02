PSG - Silva calme le jeu après le faux pas et donne des nouvelles de Neymar

A l'inverse du Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain est passé à côté de sa dernière répétition avant le choc entre les deux équipes en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. A Amiens, le PSG a concédé le nul (4-4, résumé et notes). Menés 3 à 0 puis auteurs d'une remontada pour prendre les devants, les Parisiens ont finalement concédé un quatrième but dans le temps additionnel. Malgré ce résultat, Thiago Silva assure qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. "Non, non, pas du tout. Surtout car des joueurs vont revenir dans l'équipe. Mais même si on joue avec cette équipe, l'état d'esprit mardi sera complètement différent. C'est dommage car on venait d'enchaîner des bons matchs, importants. Aujourd'hui (samedi), on prend trois buts en première période. Je ne sais pas exactement pourquoi. Peut-être l'état d'esprit. On perdait tous les duels. Maintenant, il faut rester positif et savoir que mardi, ça sera un match complètement différent. Il faudra être attentif, à 110 % pour bien jouer là-bas et ramener un bon résultat" a déclaré le capitaine parisien.

Le défenseur brésilien a également profité de son passage devant les journalistes pour donner des nouvelles de son compatriote, Neymar, encore absent ce samedi. "Il se sent bien. Il a fait une bonne semaine de préparation. C'était prévu par le coach et le docteur. Mais je suis sûr qu'il sera là mardi" a assuré Silva.