PSG - Silva ressent un changement au sein du vestiaire

Arrivé à Paris en 2012, Thiago Silva vient de remporter son septième titre de champion de France avec le Paris Saint-Germain. Un titre prématuré puisque la LFP a décidé de mettre un terme à la saison 2019-2020 en raison de la pandémie de coronavirus. En revanche, la saison n'est peut-être pas terminée pour le PSG puisque les finales des coupes nationales pourraient avoir lieu en août et le club de la capitale est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. A l'occasion de l'émission "All at Home" pour la chaîne Youtube du club, le capitaine du PSG a expliqué qu'il a ressenti un vrai changement au sein du vestiaire.

"Aujourd'hui nous sommes plus unis. Cette année, on a trouvé cette atmosphère positive, de travailler l’un pour l’autre. Les années précédentes, je trouve que ça manquait un peu. Cette année nous sommes très bien sur le plan physique, technique et mental. C’est vraiment dommage que la saison soit arrêtée, a regretté le capitaine parisien. On doit maintenant attendre ce qu’il va se passer avec la Ligue des Champions, on ne sait pas encore. Si on doit rejouer, nous serons très très forts" a-t-il déclaré.