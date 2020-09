PSG - Cinq absents et deux incertains pour Metz, Icardi et Marquinhos de retour à l'entraînement

En conférence de presse ce mardi, Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, a fait un point sur les forces en présence pour le match face à Metz ce mercredi. Le technicien doit déjà faire face à plusieurs forfaits de taille : Neymar, Paredes et Kurzawa, suspendus après leur carton rouge face à Marseille, ainsi que Kylian Mbappé à cause du coronavirus. De plus, Alessandro Florenzi n'est pas qualifié pour cette rencontre. En revanche, Sergio Rico sera là puisque l'Espagnol avait un contrat jusqu'au 24 août au soir, date de la finale de la LDC et du match initial face à Metz.

En revanche, Tuchel peut compter sur les retours à l'entraînement de Mauro Icardi et Marquinhos ce mardi. "On fait l'entraînement aujourd'hui avec Mauro et Marquinhos". En revanche, Keylor Navas est toujours incertain à cause d'un problème de dos, comme Thilo Kehrer. "Thilo Kehrer a été touché mais on devrait voir avec les médecins et les kinés. Keylor ce n'est pas sûr, il a mal au dos, il ne s'est pas entrainé hier, on va voir."