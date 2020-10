PSG - Six forfaits actés pour le déplacement à Nantes

Pour le déplacement sur la pelouse du FC Nantes, ce samedi soir (21 heures, Stade de la Beaujoire) lors de la 9ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain devra composer avec six absences. Outre Neymar qui sera indisponible jusqu'à la trêve internationale de la mi-novembre, les Rouge-et-Bleu devront faire sans Leandro Paredes, Marco Verratti, Julian Draxler, Angel Di Maria (suspension) et Mauro Icardi.

"Mauro Icardi et Leandro Paredes sont plus proches de l'entraînement avec l'équipe", a précisé Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, en conférence de presse. Pour Marco Verratti, il faudra faire preuve d'un peu plus de patience. "Ce sera plus long", a simplement commenté le technicien allemand.