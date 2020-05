PSG - Sylvinho explique la différence entre Neymar et Mbappé

Sylvinho a eu très peu de matchs à se mettre sous la dent, lors de son court passage à Lyon, en début de saison. Entraîneur de l'OL pendant seulement 11 matchs, il a tout de même eu l'occasion de se confronter au champion de France en titre, le PSG, en septembre dernier. Malgré la défaite de son équipe face aux hommes de Thomas Tuchel (0-1), le technicien a été marqué par le niveau affiché par Kylian Mbappé (21 ans) et Neymar (28 ans). Il a d'ailleurs effectué une comparaison entre les deux stars au micro de Radio Marca.

Pour le coach Brésilien, son compatriote "a un talent différent à celui de Mbappé, parce qu'il peut jouer à différentes positions sur le terrain". D'après Sylvinho, en plus de sa polyvalence, quand on "voit Neymar" on se "rend compte que c'est un phénomène".