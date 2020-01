PSG - Téji Savanier est un grand admirateur de Marco Verratti

Dans un entretien accordé à Canal +, le Montpelliérain Téji Savanier a chanté les louanges de Marco Verratti (27 ans), souvent pointé du doigt pour ses écarts extra-sportifs. Meilleur passeur de Ligue 1 la saison dernière avec Nîmes (14 passes décisives), le milieu de terrain est revenu longuement sur sa rencontre avec le Hibou, pour qui il voue une admiration sans faille. "Sans trop y croire, j'espérais le rencontrer sur un terrain. Et ce jour est arrivé la saison dernière. D'être à quelques mètres de lui dans le tunnel avant le match reste un grand souvenir".

Honnête, le joueur de 28 ans a dressé un panégyrique de toutes les qualités que présente l'Italien, arrivé dans le club de la capitale en 2012. "Je suis très fan de Marco Verratti. Son niveau de jeu est incroyable. Pour moi, c'est le meilleur milieu au monde. C'est un profil de joueur comme il y en a peu dans le football. Chaque fois que je le regarde jouer, je me régale. J'essaie de copier son jeu, notamment son contrôle du ballon et son placement. Mais je ne suis pas dupe, Verratti, c'est Verratti, et Savanier, c'est Savanier ! Je le suis depuis qu'il est arrivé au PSG".