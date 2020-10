PSG - Terminer sa carrière à Paris ? Keylor Navas répond

Arrivé en septembre 2019 au Paris Saint-Germain contre un chèque de 15 millions d'euros, Keylor Navas est très vite devenu indispensable à la bonne marche des Rouge-et-Bleu. Lié au club de la Capitale jusqu'au 30 juin 2023, le gardien de but de 33 ans se verrait bien aller au terme de son engagement aux abords du Parc des Princes. Pleinement épanoui dans son nouvel environnement parisien, l'international costaricien (85 sélections) envisage de plus en plus de terminer sa carrière au PSG.

"Si c’est possible que je finisse ma carrière à Paris ? Oui", a lancé l'ancien gardien de but du Real Madrid, dans un podcast réalisé au Costa Rica, et d'expliquer cette envie : "Quand je suis arrivé à Paris, j’ai découvert un lieu différent, la ville m’a surpris. Ce n’est pas que je pensais du mal, mais je ne la connaissais pas. Je ne sais pas ce que j’allais y trouver. Les gens ont été adorables avec moi dès le premier jour, très respectueux".