PSG - Thiago Motta explique comment il ferait jouer l'équipe

Dans l'émission "Comme jamais" diffusée sur RMC Sport, l'ancien joueur du PSG et désormais entraîneur Thiago Motta (38 ans) s'est livré sur son nouveau rôle. Après avoir dirigé les U19 du PSG et connu une expérience sans grand résultat au Genoa, l’ancien international italien (30 sélections) a livré ses observations sur le jeu des Parisiens et a donné le style de jeu qu’il essaierait d’inculquer à l’équipe.

"J’aime bien le football offensif, bien sûr. Mais pour produire un football offensif, il faut être dynamique, bien occuper les espaces, attaquer. Et il faut prendre des risques, a ainsi détaillé l’ancien milieu de terrain parisien. Si tu veux mettre en place un football offensif, il y a des risques à prendre. Pour mettre du dynamisme dans le football, il faut vite récupérer le ballon. C’est quand tu as la balle que tu peux choisir ce que tu vas faire. Mes idées sont toujours celles d’un football offensif", a expliqué l'ancien milieu de terrain. Par ailleurs, le nom de Thiago Motta revient beaucoup auprès des supporters pour succéder à Thomas Tuchel...