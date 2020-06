PSG - Thiago Silva : et maintenant ?

Alors que son contrat au PSG ne sera pas prolongé, Thiago Silva pourrait tout de même participer à la fin de la campagne européenne des Parisiens, en août. Pour la suite, il disposerait de touches en Italie et en Angleterre.

Thiago Silva a-t-il joué son dernier match sous le maillot parisien, le 23 février dernier face à Bordeaux (4-3) ? Il y a quelques jours, le défenseur brésilien a reçu un coup de fil de Leonardo pour lui signifier que son contrat ne sera pas renouvelé. Cette saison 2019-2020 marquera donc la fin d'une aventure de huit ans, débutée à l'été 2012 avec son transfert en provenance du Milan, pour 42 millions d'euros, l'un des premiers gros coups du PSG version QSI. Mais cette saison n'est pas totalement terminée et Silva pourrait encore avoir l'occasion de revêtir la tunique rouge-et-bleue.

Alors que la FIFA autorise la prolongation de quelques mois des contrats arrivant à échéance en juin, les finales de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France, qui devraient se jouer les 25 juillet et 1er août prochains face à Lyon et St-Etienne, sont encore en ligne de mire pour Tuchel et ses hommes. "O Monstro" est encore plus motivé à l'idée de finir la campagne de Champions League, avec la perspective d'un quart de finale, voire plus, courant août. C'est en tout cas ce qu'avait avancé son agent Paulo Tonietto, le mois dernier. La donne a-t-elle changé depuis l'appel de Leonardo ? Pas selon Le Parisien, qui avance qu'un accord devrait être trouvé pour prolonger l'aventure de deux mois.

Son contrat au PSG prolongé jusqu'en août ?

Ensuite, sauf énorme revirement de situation, il s'agira donc pour Thiago Silva de trouver un nouveau challenge. Il approchera alors de ses 36 ans (il les fêtera le 22 septembre), mais son objectif de participer à la Coupe du Monde 2022 au Qatar l'obligera à rester au plus haut-niveau. Probablement en Europe, donc, même si Fluminense aurait aimé le récupérer et que Tite, son sélectionneur, ne rechigne pas à faire appel à des joueurs issus du championnat brésilien. Sur le vieux continent, le Milan AC a aussi gardé un bon souvenir de lui et pourrait lui proposer un dernier challenge. À moins que la Premier League, également présentée comme une possibilité par le journal L'Equipe, ne revienne à la charge.

Avant de songer à son avenir à moyen terme, Silva devra donc conclure au mieux son passage dans la capitale, en commençant par reprendre l'entraînement avec le reste du groupe, le 22 juin. Toujours au Brésil, où il avait choisi de passer le confinement, il devra pour ce faire rentrer en France avant le 15 juin, date à partir de laquelle une mise en quatorzaine pourrait être imposée par le gouvernement français à tout voyageur en provenance de l'extérieur de l'espace européen. Comme Neymar, il est donc espéré de retour en France avant la fin de cette semaine. Avant d'être fixé sur son programme de l'été...