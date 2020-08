PSG - Thiago Silva a toujours l'espoir de prolonger...

Thiago Silva a évoqué, encore une fois, son avenir à l'AFP. Et le défenseur brésilien espère toujours pouvoir décrocher une prolongation à l'issue du Final-8.

Alors qu'il a fait ses adieux au Parc des Princes, en larmes, lors du match amical face au Celtic Glasgow, il y a de ça quelques semaines, Thiago Silva a montré qu'il était déterminé à tout gagner en cette fin de saison. Titulaire et capitaine lors des deux finales de coupes nationales remportées, O Monstro est évidemment annoncé comme titulaire face à l'Atalanta mercredi, sauf pépin physique.

Libre de tout contrat en août, après huit années passées dans la capitale, le défenseur brésilien conserve encore un espoir d'être prolongé à l'issue du Final-8 de la LDC. C'est, du moins, ce qu'il a déclaré à l'AFP. "Je suis super tranquille dans la tête à ce niveau-là. J'essaye de penser aux choses que je dois faire, atteindre les objectifs de l'équipe. Après ça ne dépend pas de moi, cela va dépendre du club". Pour lui, s'il doit "rester ou partir", "c'est la volonté de Dieu". "Franchement, je suis tranquille dans ma tête car j'essaye de tout faire pour aider l'équipe. Je garde mon groupe derrière moi, c'est la chose la plus importante".

À bientôt 36 ans (en septembre), T.Silva se sent capable de continuer sa carrière jusqu'à 40 ans et disputer le Mondial 2022. "Si j'ai envie de jouer jusqu'à 40 ans, je pense pouvoir y arriver. Mais ça va dépendre où je vais jouer, de mon physique aussi. J'essaye de me préparer pour aller jusqu'au bout. C'est très important de me motiver chaque jour pour avoir la possibilité de continuer jusqu'au Mondial 2022 au Qatar. Je commence déjà à me préparer pour ça". Reste maintenant à savoir si sa carrière continuera à Paris ou non...