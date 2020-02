PSG - Thiago Silva déclare forfait pour le 8e retour face à Dortmund

Aux absences déjà actées de Colin Dagba (blessé), Thomas Meunier (suspendu) et Marco Verratti (suspendu), le Paris Saint-Germain, pour son 8ème de finale retour de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund programmé le 11 mars prochain, devra désormais en ajouter deux autres. Celles de Thiago Silva et Ander Herrera.

Blessé face aux Girondins de Bordeaux (4-3) dimanche soir en Ligue 1, le défenseur central brésilien souffre d'une lésion du biceps fémoral de la cuisse droite, qui l'éloignera des terrains pendant trois semaines. Le milieu de terrain souffre, quant à lui, d'une lésion du quadriceps gauche et sera absent entre six et huit semaines.