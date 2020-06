PSG - Thiago Silva dépité par la décision du PSG

C'est désormais officiel, Thiago Silva va quitter le Paris Saint-Germain cet été, après 8 ans passés dans la capitale. Le défenseur de 35 ans, qui a appris la nouvelle au cours d'une discussion avec Leonardo, a visiblement eu beaucoup de mal à accepter cette décision, comme l'a fait savoir RMC Sport. En effet, l’entourage du brésilien aurait qualifié O Monstro comme "dépité et attristé par la tournure des événements. Il aime le PSG, il adore Paris, il vit ça comme un déchirement ce choix pour lui et sa famille."

Naturalisé français il y a quelques mois maintenant, l'ancien du Milan AC aurait été prêt à consentir des efforts financiers pour pouvoir rester au PSG. Des efforts oui, mais pas des sacrifices vu le niveau qu'il a affiché. "Cette saison il se sentait au top avant le covid. Il avait faim et même s’il a 35 ans, il se sent très en forme et il a du mal à comprendre cette décision" explique le proche. Toutefois, T.Silva devrait reporter le maillot parisien dans les prochaines semaines pour finir la saison avec le PSG. "On le sent démuni mais pas pour autant démotivé. Une colère mais aussi l’envie de la gagner", lâche l'un de ses proches dans le vestiaire. Il ne fera toutefois aucun cadeau à la direction pour les négociations concernant les deux prochains mois de compétition.