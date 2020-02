PSG - Thiago Silva fait l'éloge d'Haaland

Le Paris Saint-Germain n'aura d'autre choix que de resserrer la vis défensive mardi, à Dortmund, sans quoi la soirée parisienne pourrait tourner au cauchemar face à l'attaque de feu du BvB. Samedi, l'arrière-garde - certes très remaniée - du PSG a pris l'eau à Amiens (4-4, résumé et notes). A quelques jours d'un déplacement dans la Ruhr, une telle prestation n'invite pas vraiment à la sérénité. Thiago Silva a préféré dédramatiser après le match et a assuré qu'en équipe, les Parisiens pourraient ramener un bon résultat de ce déplacement. "Si on a peur ? Non pas peur, mais on a beaucoup de respect. J'ai vu le match hier, ils ont beaucoup de qualité devant, ils ont marqué quatre buts, avec une technique incroyable, des mouvements difficiles à combattre. Mais si on est ensemble, on peut faire un bon match là-bas. Avec beaucoup de respects pour ces joueurs, qui sont des phénomènes" a-t-il expliqué.

En effet, la défense parisienne devra se montrer rigoureuse face à l'attaque de feu des Dortmunders avec notamment Jadon Sancho, encensé par Neymar, et Erling Haaland, le Norvégien qui terrorise déjà les défenses allemandes depuis son arrivée en Bundesliga cet hiver. "Il marque beaucoup de buts. Neuf buts en six matchs, c'est incroyable, c'est énorme ! J'espère qu'on saura être attentifs et qu'il ne marquera pas contre nous, mais plutôt après en championnat (sourire). Mais pour nous, c'est magnifique de jouer contre un joueur comme ça, surtout qu'il vient de commencer sa carrière. Il est très motivé, mais le PSG aussi" a déclaré Silva à propos du buteur scandinave.